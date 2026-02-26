RC - Dernières infos

La bibliothèque communale et scolaire de Troistorrents souffle ses 40 bougies cette année

La Bibliothèque communale et scolaire de Troistorrents fête ses 40 ans. Une journée spéciale mêlant improvisation, lecture et musique sera organisée ce week-end afin de célébrer cet anniversaire, mais surtout pour montrer l’importance de ce lieu culturel.

Depuis son ouverture en janvier 1986, le lieu a développé différentes fonctions, en plus de celle de simple bibliothèque. Olivier Richard, conseiller communal en charge de la culture et du patrimoine.

Et sa mission a elle aussi évolué. Isabella Scattolin Nicolerat, responsable de la bibliothèque de Troistorrents.

Au fil des années, ses espaces se sont donc agrandis, son catalogue s’est considérablement enrichi et sa fréquentation a elle aussi augmenté. Pour la responsable de la bibliothèque, il est impératif qu’elle continue d’exister. On retrouve Isabella Scattolin Nicolerat.

Pour marquer cet anniversaire, une journée festive est organisée ce samedi. Au programme : un spectacle d’improvisation, une partie officielle, ainsi qu’une animation musicale accompagnée de lectures. Vous trouverez plus d’informations sur la page Facebook de la bibliothèque