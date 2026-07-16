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La bataille des Ormonts de 1798 aura dès ce samedi son parcours didactique

L’histoire de Tréchadèze bientôt à portée de tous ! La bataille des Ormonts de 1798 aura dès ce samedi son parcours didactique muni de QR code.

Un nouveau parcours didactique à Tréchadèze. La Fondation VD 3209, qui a pour but de valoriser le patrimoine ormonan, va inaugurer ce samedi un nouveau parcours didactique. Ce dernier sera muni de QR code à scanner sur des panneaux pour découvrir l’histoire du lieu, où s’est tenu une bataille contre les troupes napoléoniennes. Cette initiative de la Fondation VD 3209 veut rappeler et faire connaître l’histoire du plateau ormonan de Tréchadèze. Il ne s’agit pas d’un sentier mais plus précisément d’un parcours sur un lieu défini, où s’est tenu la bataille du 5 mars 1798, contre les troupes napoléoniennes. Philippe Nicollier, président de la Fondation VD 3209.

Le parcours ludique comporte 6 panneaux où s’alternent des voix racontant comment le 5 mars 1798, Tréchadèze est entré dans l’histoire. La population est conviée samedi pour l’inauguration et une découverte du sentier restauré entre 14h et 17h.