RC - Dernières infos

La 9ème édition de la biennale de Montreux bat son plein

La 9ème édition de la Biennale de Montreux a repris ses quartiers sur les quais de la ville. Depuis le mois d’août et jusqu’à la mi-octobre, le public peut découvrir librement les œuvres de 44 artistes avec le Lac Léman comme toile de fond. Réalisations abstraites ou figuratives jalonnent la promenade. Chaque travail est accompagné d’une plaquette explicative. Marie-Hélène Heusghem, directrice de la biennale de Montreux.

Au terme des 3 mois d’exposition, deux prix seront décernés, celui du public qui peut voter en ligne ainsi que celui du jury, lequel détermine la pièce que la commune de Montreux va acquérir puis exposer.