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La 9e édition de la Journée de la lecture à voix haute, c’est ce mercredi !

La 9e journée de la lecture à voix haute prend place dans toute la suisse ce mercredi. Dans la région, plusieurs lieux ont souhaité prendre part à cet événement, à l’image de la Médiathèque Valais, à Saint-Maurice et du Château de la Roche, à Ollon.

Cette journée se place cette année sous le signe de la diversité, avec la thématique « la lecture à voix haute crée des ponts ». Raison pour laquelle la Médiathèque Valais de Saint-Maurice a mis sur pied, en collaboration avec le Bureau de l’Intégration, des lectures particulières. Les détails avec Laurette Cachat, bibliothécaire et médiatrice culturelle au sein de l’institution agaunoise.

L’objectif de cette journée est de promouvoir la lecture auprès de la jeunesse. Pour Laurette Cachat, ce type de promotion est essentielle de nos jours.

Ce n’est pas la première fois que la médiathèque valais participe à cette journée, comme l’explique la bibliothécaire et médiatrice culturelle.

L’événement de la médiathèque valais se déroulera à partir de 14h et il est ouvert aux enfants dès 4 ans et aux parents et personnes qui les accompagnent.