La 7ème édition du Chablues Festival se dévoile

La 7ème édition du Chablues Festival à Monthey se précise. Elle aura lieu du vendredi 8 au samedi 9 août 2025 dans le parc du Crochetan.

La manifestation reste gratuite et propose une programmation éclectique et internationale. Le festival ouvrira ses portes avec le groupe suisse Jakstaff and the Two Old Boys. A l’affiche également Nina Attal ou encore LeanWolf et Circle of Mud. Différentes jam session dans des bars de Monthey permettront de poursuivre la soirée. Le Festival annonce aussi être à la recherche de bénévoles pour cette nouvelle édition.