La 65ème Foire du Valais a battu son record d’affluence

La 65ème Foire du Valais s’est achevée dimanche à Martigny sur un nouveau succès populaire, avec plus de 250’000 visiteurs.

L’événement, placé sous le thème « Légendaire ! », a mis à l’honneur durant dix jours la Région Dents du Midi et sa Vallée d’Illiez, invitée vedette de cette édition anniversaire. Ce partenariat a offert un vibrant hommage aux traditions montagnardes, entre folklore, convivialité et découverte du terroir.

Le « samedi des communes », coorganisé par la Région et Rarogne, a été l’un des temps forts de la manifestation, célébrant la richesse culturelle vivante de ces lieux. Le retour du cortège en Ville de Martigny a également marqué les esprits avec plus de 500 musiciens et costumes traditionnels dans les rues.

Le rendez-vous de la 66ème Foire du Valais est déjà fixée du 2 au 11 octobre 2026.

ADC