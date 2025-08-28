RC - Dernières infos

La 4ème étape de la traversée de Saint-Légier – La Chiésaz validée par la conseil communal de Blonay – Saint-Légier

Les travaux de la traversée de Saint-Légier – La Chiésaz vont entrer dans leur 4ème étape. Le conseil communal de Blonay – Saint-Légier a approuvé l’enveloppe de 3’780’000 francs lors de sa séance de mardi.

La 4ème étape du chantier de la traversée de Saint-Légier – La Chiésaz va débuter dès le mois de septembre. Le conseil communal de Blonay – St.-Légier a approuvé, lors de sa séance de mardi, l’enveloppe de 3 millions 780 mille francs, dédiée à cette avant-dernière étape. Les travaux, qui toucheront essentiellement le sous-sol de la route des Deux-Villages, devraient durer une quinzaine de mois. Entrepris en 2021, ce chantier doit, à terme, rendre la traversée du village plus sûre pour les piétons et plus agréable pour les riverains. Pour cette avant-dernière étape, les questions se sont essentiellement focalisées autour de la station service qui longe la route. Des solutions pour favoriser la cohabitation entre le commerce et les piétons ont été réfléchies. Thierry George, municipal à Blonay – St.-Légier en charge de l’urbanisme et des travaux.

La population sera informée très prochainement des modifications de circulation liée à ce nouveau chantier.

