La 4e édition du Festival Littérature Jeunesse de Vevey, c’est ce week-end

La 4e édition du Festival Littérature Jeunesse de Vevey se déroule ce week-end au théâtre l’Oriental.

Une manifestation, mise sur pied par l’association Equi’page, avec pour but de rendre la littérature plus accessible mais aussi donner ou redonner l’envie de lire aux plus jeunes. Violaine Vidal, l’une des co-fondatrices du festival, nous détaille quelques éléments du programme.

L’objectif est aussi de rappeler la richesse et la diversité de la littérature jeunesse. Nathalie Guisolan, l’une des co-fondatrices.