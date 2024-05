RC - Dernières infos

La 4e édition de la Kidical Mass a eu lieu ce week-end à Aigle

Des vélos déguisés en super héros ont parcouru les rues d’Aigle samedi matin.

Ce petit cortège, composé d’enfants et de leurs parents, défilait à l’occasion de la 4e édition de la « Kidical Mass », manifestation qui a pour but notamment de montrer le manque d’infrastructures cyclistes au sein de la ville. Organisé par Pro Vélo Chablais et l’association des parents d’élèves d’Aigle, l’événement a rassemblé plusieurs dizaines de participants.

A noter qu’une autre Kidical Mass a également eu lieu ce dimanche mais à Vevey cette fois.