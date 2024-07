RC - Dernières infos

La 3e édition du Concours Hippique d’Aigle se déroule ce week-end

La troisième édition du concours hippique d’Aigle se déroule en ce moment même et jusqu’à dimanche aux Glariers. Le saut d’obstacles sera au centre des compétitions vendredi et samedi, alors que dimanche, c’est l’attelage qui sera mis à l’honneur.

La manifestation, organisée par la Société Hippique d’Aigle et Environs, a pour but de démocratiser les sports équestres et de les mettre en avant auprès de la population. Notez encore que si vous souhaitez vous y rendre ce week-end, les horaires de l’événement sont susceptibles de changer, en raison de la pluie annoncée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le concours en lui-même, écoutez l’interview avec Alain Masnari, président du comité d’organisation.

Et si vous souhaitez découvrir la Société Hippique d’Aigle et Environs, écoutez l’entretien avec Donovan Dupertuis, président de la SHAE.

Léa Jornod