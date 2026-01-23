RC - Dernières infos

La 3e correction du Rhône franchit de nouvelles étapes dans le Chablais

La 3ᵉ correction du Rhône se poursuit dans le Chablais avec plusieurs étapes majeures visant à renforcer la protection contre les crues, préserver la biodiversité et améliorer l’accueil du public le long du fleuve.

Le chantier de la nouvelle digue des Grandes Îles, sur les communes de Bex et Ollon, s’est achevé fin 2025 dans les délais. D’un coût de 12 millions de francs, financé principalement par la Confédération ainsi que par les cantons de Vaud et du Valais, il permet de mieux protéger la zone industrielle d’Aigle et offre de nouveaux espaces de détente au public.

Début 2026 commencera le premier chantier bi-cantonal de la R3 aux Îles des Clous, entre Yvorne et Vouvry. Les travaux, prévus jusqu’en 2029–2030, comprendront notamment l’élargissement du Rhône, la construction et la consolidation de digues, l’assainissement d’une ancienne décharge et des mesures de revitalisation. Le coût total est estimé à 113 millions de francs, financés en majorité par la Confédération.

Enfin, la mesure prioritaire Delta du Rhône, destinée à redonner au fleuve une embouchure plus naturelle dans le Léman, sera mise à l’enquête publique à Noville dès le 24 janvier et à Port-Valais dès le 23 janvier, jusqu’au 23 février 2026. Ce projet de 52 millions de francs, fortement soutenu par la Confédération, prévoit la création de nouveaux bras du Rhône, une meilleure protection contre les inondations et une valorisation écologique et paysagère du site. Une séance d’information publique aura lieu le 29 janvier 2026 à Noville.