La 3e correction du Rhône avance dans le Chablais

Le Valais veut avancer avec la 3e correction du Rhône dans le Chablais.

Le Conseil d’Etat a décidé de soumettre deux crédits d’engagement au Grand Conseil, pour un montant total de 142 millions de francs. Ces crédits serviront à financer l’intégralité des dépenses des mesures anticipées Iles des Clous, entre Aigle et Chessel et le barrage entre Massongex et Bex, jusqu’à leur réalisation complète. En tenant compte des participations attendues, la part nette du canton pour ces deux projets, à cheval sur les cantons de Vaud et du Valais, s’élèvera à 27,4 millions de francs.