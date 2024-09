RC - Dernières infos

La 35e édition des Fêtes du Rhône s’est déroulé ce week-end

La 35e édition des Fêtes du Rhône s’est clôturée ce dimanche. Organisée pour la dernière fois en 2000, cette relance de la manifestation a permis aux Valaisannes et Valaisans de découvrir l’histoire de cette célébration. Elle avait pour but de rassembler la France et la Suisse, pays traversés par le Rhône, autour de plusieurs événements réalisés chaque année dans une ville différente. Et avec le temps, certains moments étaient devenus des traditions. Alain Dubois, chef du service de la culture et ancien archiviste cantonal.

Le Rhône a également joué un rôle dans la vie du Chablais. On retrouve Alain Dubois.

A noter encore qu’une exposition retraçant l’histoire de ces Fêtes du Rhône est à voir aux Arsenaux à Sion jusqu’au 31 octobre.