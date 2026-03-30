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La 18ème programmation du Maxi-Rires Festival a conquis près de 10’000 spectateurs

Le Maxi-Rires Festival de Champéry s’est achevé samedi sur un bilan positif. Pendant six jours, près de 10’000 spectateurs ont répondu présent, avec un taux de remplissage de 95% et cinq spectacles à guichets fermés.

Pour les organisateurs, ces résultats confirment l’attachement du public à ce rendez-vous humoristique. La programmation a séduit par sa diversité, mêlant têtes d’affiche et découvertes. Le public a notamment applaudi Dany Boon, Camille Lellouche, Thomas Wiesel ou encore David Castello-Lopes. Au fil des ans, l’événement a acquis une renommée particulière auprès du public et des artistes. Maxime Delez, co-fondateur de l’événement.

Cette année, les organisateurs ont tenu à remercier les 200 travailleurs de l’ombre qui s’activent à chaque édition, certains depuis 18 ans, à faire de cet événement une réalité. Maxime Delez.

Le fort rayonnement du Maxi-Rires Festival à travers la francophonie permet à l’événement d’accueillir chaque année de belles têtes d’affiche.

Les dates du prochain Maxi-Rires Festival de Champéry sont déjà confirmées : rendez-vous du 5 au 10 avril 2027 pour découvrir la 19ème édition.

ADC