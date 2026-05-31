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La 16ème édition de Bex Arts a débuté ce week-end

Le vernissage de la 16ème édition de la Triennale Bex Arts a eu lieu ce week-end dans le parc Szilassy à Bex. 21 propositions artistiques à découvrir jusqu’au 3 octobre.

Bex Arts 26… c’est parti ! Le vernissage de la triennale de Bex Arts a eu lieu ce week-end. La 16ème édition est donc lancée jusqu’au 3 octobre dans le parc Szilassy. Elle invite le public à découvrir 21 œuvres sur le thème « Génies du lieu ». Le parc bellerin, bientôt bicentenaire, accueille chaque trois ans une nouvelle exposition en plein air et offre la possibilité, à chaque fois, d’une immersion artistique en pleine nature. Une nouvelle équipe a pris les rênes de la manifestation et plusieurs changements sont annoncés, notamment la remise au goût du jour de la buvette mais aussi une entrée au tarif libre. Les explications d’Anne-Outram Mott, co-commissaire de l’édition 2026 de Bex Arts.

L’exposition en plein air évolue au gré des semaines et des mois, offrant une nouvelle expérience. Et cette rencontre avec l’art en pleine nature à d’autres avantages selon Monique Keller, commissaire de l’édition 2026 de Bex Arts.