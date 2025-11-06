RC - Dernières infos

La 11ème journée de prévention contre les cambriolages a lieu ce jeudi 6 novembre

Comme les vols par effraction et par introduction clandestine ont augmenté de 11,2% au cours de l’année précédente, une nouvelle campagne de sensibilisation est organisée par la police.

Elle appelle la population à la vigilance et vise à l’informer des mesures de prévention appropriées.

Les précautions sont les suivantes :

▪ Ne laissez pas vos valeurs à portée de main

▪ Simulez une présence

▪ Verrouillez systématiquement portes et fenêtres

▪ Ne cachez jamais vos clés à l’extérieur

▪ Informez vos voisins de votre absence et videz votre boîte à lettres

▪ Ne signalez pas votre absence sur les réseaux sociaux

▪ Appelez le 117 en cas de cambriolage ou de suspicion

▪ Demandez conseil.

En Valais également, la Police cantonale dispense ses conseils de sécurité gratuits. Il suffit de composer le numéro 027 606 58 50 afin de convenir d’un rendez-vous.

Par ailleurs, la Police cantonale valaisanne tient notamment un stand ce jeudi entre 13h et 18h30 au MCentral à Monthey. L’objectif est de sensibiliser tant sur la visibilité routière que sur les précautions à prendre afin de freiner les vols par effraction.

Des informations détaillées sont disponibles sur le site : https://www.skppsc.ch/fr/sujets/cambriolage/.