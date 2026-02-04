RC - Dernières infos

La 10e édition du prix de la Canne Blanche est lancée

La 10e édition du Prix de la Canne Blanche est lancée. Le but de cette distinction menée par la faîtière suisse du handicap visuel : récompenser les innovations qui améliorent le quotidien des personnes aveugles.

Récompenser les meilleures idées pour améliorer le quotidien des personnes malvoyantes ou en surdicécité : tel est l’objectif du prix de la Canne Blanche. Menée par l’UCBA, l’Union centrale pour le bien des aveugles, cette distinction permet à tout un chacun de soumettre à un jury professionnel un projet visant à améliorer la vie des personnes souffrants de handicap visuel. Carol Lagrange, directrice marketing et communication à l’UCBA.

Les projets déposés ne sont pas uniquement destinés à la Suisse Romande, comme l’explique Carol Lagrange.

Les candidatures sont d’ores et déjà ouvertes pour cette 10e édition et se poursuivront jusqu’au 13 mars. Le jury sélectionnera ensuite 3 projets. La suite nous est détaillée par la directrice marketing et communication de l’UCBA.

A noter encore que la récompense n’est pas financière, mais permet aux lauréats de bénéficier d’une visibilité et de la reconnaissance de la faîtière officielle du handicap visuel.

/LJ