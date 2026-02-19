RC - Dernières infos

L’ alpage de Tovassière touché par une avalanche

Le chalet d’alpage de Tovassière, au-dessus de Morgins a été endommagé par une avalanche dans la nuit de lundi à mardi. La coulée s’est déclenchée spontanément en raison du fort cumul de neige des derniers jours et a atteint le chalet, abritant un restaurant à la belle saison.

Ce sont les pisteurs du domaine skiable des Portes du Soleil qui ont constaté l’avalanche le mardi matin. Les pistes du domaine ont pu être sécurisées et ouvertes, il s’agit d’un secteur habituellement surveillé et sécurisé. Le propriétaire des lieux n’a pas souhaité s’exprimer sur les dégâts engendrés par la neige. Les responsables de Région Dents du Midi tiennent à rappeler que le danger d’avalanche est fort et qu’il est vivement conseillé de rester sur les pistes.