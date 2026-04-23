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Kids Bike Cup : une nouvelle compétition valaisanne pour les graines de champions du cyclisme

Une nouvelle compétition cycliste voit le jour en Valais à la suite du succès des Mondiaux de VTT 2025.

La Kids Bike Cup rassemblera jusqu’à fin septembre un millier d’athlètes valaisans âgés de 3 à 14 ans. La première manche se déroulera ce dimanche à Monthey dans le cadre du Pumptrack Trophy. Fait inédit dans un championnat, les jeunes sportifs pratiqueront cinq disciplines différentes du cyclisme, incluant le vélo de route, l’enduro, le pumptrack, le MTB XVO ou encore le downhill.

Ce circuit, développé par Valais Cycling en collaboration avec une trentaine d’associations sportives, vise inspirer la relève de demain tout en fédérant les clubs. Thierry Favre, coordinateur jeunesse et événements chez Valais Cycling.

Crédit : Valais Cycling

La création de la Kids Bike Cup est un résultat direct du nouvel élan apporté par les championnats du monde 2025 selon Thierry Favre.

Organisée par l’Union Cycliste Montheysanne et l’Illiez Bike Club, cette première étape du Kids Bike Cup Valais débutera dès 10 heures sur le Pumptrack de Monthey. Les jeunes athlètes s’élanceront sur ce parcours emblématique, qui avait accueilli la Coupe du monde 2025.