Kickboxing : un retour sur le ring semé d’embûches pour l’aiglon Qendrim Bajrami

Le kickboxer aiglon Qendrim Bajrami s’est incliné samedi soir à Aarau face à Giorgio Varriale, tenant du titre européen WKU Pro.

Après plus d’un an loin de la compétition de haut niveau, le combattant chablaisien a manqué de rythme sur le ring et ses techniques pied-poing ont souffert de trop d’hésitations.

A l’issue des 3 rounds de 3 minutes, le face à face s’est conclu par une défaite aux points pour l’athlète de la Team Martins Valais. Avec 15 succès en 19 combats, Qendrim Bajrami demeure un fighter clef pour le club octodurien qui pourrait prétendre à percer sur le circuit international.