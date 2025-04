RC - Dernières infos

Kickboxing : le double champion européen Qendrim Bajrami revient en conquérant à Aarau

Le champion suisse et double champion européen de kickboxing Qendrim Bajrami retrouvera ce samedi le chemin du ring.

Après plus d’un an sans combat en compétition et une confrontation annulée à ses dépens en mars dernier à Lausanne, l’athlète de la Team Martins Valais affrontera à Aarau Giorgio Varriale, tenant du titre continental « WKU ». Ce face à face en trois rounds est l’occasion pour le combattant aiglon de 33 ans de continuer à briller sur la scène K1 et d’affirmer sa maîtrise de l’art pied-poing.

A la fois coach et combattant, Qendrim Bajrami fait la fierté de tous dans son fief octodurien de la Team Martins.

A quelques jours de l’événement, Qendrim Bajrami affiche une forme olympique et aborde son grand retour dans l’arène avec sérénité.

Ce samedi, loin de son Chablais natal, le kickboxeur Qendrim Bajrami aura la possibilité d’ajouter une 16ème victoire à son palmarès déjà bien garni. Ce succès lui permettrait de repartir sur une régularité de combat et de poursuivre son ascension vers la compétition internationale.