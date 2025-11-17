RC - Dernières infos

Kickboxing : carton plein pour les chablaisiens au Mémorial Jorge Martins

En kickboxing, les athlètes de la Team Martins ont dominé samedi leurs adversaires devant 2’000 spectateurs au 20ème Mémorial Jorge Martins.

Sur le ring, l’Aiglon Qendrim Bajrami a offert un spectacle explosif en terminant au deuxième round (TKO) son adversaire italien Valente Daniele avec un enchaînement pieds-poings-genoux. La Val-d’Illienne Janique Avanthay s’est quant à elle imposée en trois rounds aux points face à la vaudoise Jöelle Métraux grâce à une performance lucide et déterminée.

Dominant et lucide, Qendrim Bajrami a imposé son kickboxing explosif pour décrocher sa 16ème victoire.

Pour son 4ème combat, la jeune Boyarde Fanny Buhlmann a conquis la victoire face à la Lausannoise Maëlle Fleury. De son côté, le Martignerain Amir Haghighat a également mis au tapis au deuxième round (TKO) son opposant jurassien Willy Nogueira avant de se retirer du tournoi pour cause de blessure.