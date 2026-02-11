RC - Dernières infos

Khani Hamdaoui quitte le Théâtre Montreux-Riviera

Khany Santucci-Hamdaoui quitte le Théâtre Montreux Riviera pour la commune de Savièse, en Valais. Depuis 2013, elle dirigeait la Fondation Maison Visinand à Montreux, qui englobe la direction du TMR.

Dès le 1er juillet prochain, date à laquelle elle prendra ses fonctions, Khany Santucci-Hamdaoui, deviendra la cheffe à 100% du Service de la Culture de la commune saviésanne et administratrice du Théâtre « Le Baladin ».