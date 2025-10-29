RC - Dernières infos

Kévin Germanier brode l’affiche du 60e Montreux Jazz Festival

Le créateur de mode valaisan signe la première affiche brodée de l’histoire du Montreux Jazz Festival, qui fêtera ses 60 ans du 3 au 18 juillet 2026.

Le Valaisan Kévin Germanier, installé à Paris, apporte sa touche haute couture au Montreux Jazz Festival. Réalisée à partir de 60’000 perles et sequins recyclés, son œuvre éclatante célèbre l’esprit du Festival tout en incarnant un luxe durable.

Inspiré par Jean Tinguely, Germanier dit avoir voulu retranscrire « l’explosion d’émotion » propre à la musique. L’affiche, brodée à la main par six artisans, sera exposée dès novembre 2025 au MUDAC de Lausanne, avant de rejoindre la boutique du Festival l’été suivant.

