« K.ID »: un spectacle de danse qui interroge sur le harcèlement

C’est une performance percutante que vous propose de découvrir la compagnie veveysanne ADN Dialect jeudi 6 novembre prochain à la Tour-de-Peilz.

Intitulé « K.ID », ce spectacle porté par le groupe Ghetto Jam, prend vie sous la forme d’une pièce chorégraphique sur le thème du harcèlement et de la violence. Une démarche artistique et sociale portée par des jeunes danseuses et danseurs de Ghetto Jam, un projet de médiation artistique créé en 2015 dans le but de sensibiliser aux arts de la scène. A travers la création « K.ID », c’est toute une réflexion sociale qui est mise en perspective.

Marion Dil et Angelo Dello Iacono, fondateurs de la compagnie ADN Dialect.

Trailer de « K.ID »