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Jump Challenge chez les 8H de Collombey-Muraz

Le jump challenge, temps fort de la semaine valaisanne du sport s’est tenu aujourd’hui (ve) dans de nombreuses écoles valaisannes. Plusieurs classes de l’école primaire de Collombey-Muraz y ont pris part, notamment les 8H.

Le but est de promouvoir l’activité physique mais aussi créer une cohésion de groupe, comme le souligne Damien Espinosa, enseignant primaire à Collombey-Muraz.

Plus de 1300 classes de la 1H à la 8H ont été invitées à sauter à la corde pour atteindre 1 million de sauts. Un tirage au sort parmi les classes participantes offrira un soutien financier en vue de la promenade d’école.

Découvrez également le jump challenge en vidéo sur notre site internet et nos réseaux.

OB /MV