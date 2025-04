RC - Dernières infos

Julia Macheret candidate à l’élection complémentaire d’Ollon

Le Parti socialiste d’Ollon, avec le soutien des Vert·e·s, présente Julia Macheret pour l’élection complémentaire du 18 mai, espérant rééquilibrer la Municipalité.

À la suite de la nomination de Nicolas Croci-Torti (PLR) à la Préfecture du district d’Aigle, une élection complémentaire aura lieu à Ollon le 18 mai 2025. Le Parti socialiste d’Ollon et les Vert·e·s ont décidé de mener une campagne commune et de présenter la candidature de Julia Macheret, conseillère communale, infirmière de formation et active dans plusieurs associations locales.

Les deux partis espèrent saisir cette opportunité pour rééquilibrer une Municipalité largement dominée par la droite, qui occupe actuellement 6 sièges sur 7. Selon eux, l’élection de Julia Macheret permettrait de mieux refléter la diversité politique du Conseil communal, où la gauche détient un peu plus de 35 % des sièges.