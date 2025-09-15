RC - Dernières infos

Journée portes ouvertes à l’aérodrome de Bex

Ce samedi c’était la fête à Bex. AeroBex, l’aérodrome chablaisien accueillait les visiteurs pour présenter ses activités et faire rêver petits et grands.

L’aérodrome de Bex était en fête ce samedi. AeroBex organisait ses portes ouvertes. Petits et grands ont pu s’émerveiller devant toute sortes de machines volantes mais aussi s’informer et pourquoi pas tenter certaines expériences au-dessus du sol. Organisées chaque année, ces portes ouvertes sont l’occasion de faire connaître à la population les activités qui ont lieu sur les pistes bellerines et pourquoi pas d’éveiller quelques vocations. Michele Cherubini, président d’AeroBex, revient sur la raison d’être de cette manifestation.

Comme chaque année, les curieux ont été nombreux à faire le déplacement, notamment pour le show du Swiss Air Force PC-7 TEAM.