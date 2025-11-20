RC - Dernières infos

Journée mondiale de l’enfance : la Croix-Rouge Valais soutient les familles et les enfants du canton

Pour la Journée mondiale de l’enfance ce jeudi, la Croix-Rouge Valais met en lumière son engagement en faveur des enfants et de leurs familles.

L’association propose plusieurs soutiens essentiels, comme le fonds Mimosa, qui offre une aide financière aux jeunes pour leur santé, à l’éducation ou aux loisirs. Elle assure aussi un service de garde d’enfants à domicile, mobilisable en urgence ou lors de situations familiales difficiles, avec des intervenantes formées. La Croix-Rouge dispense enfin des cours de babysitting pour former les jeunes aux gestes de premiers secours et à la prise en charge responsable.

Deux nouveautés sont annoncées pour 2026 : un camp d’été à prix réduit destiné aux enfants de familles modestes, et une garde d’enfants gratuite pour les femmes atteintes de cancer, en partenariat avec La Montheysanne.

La Croix-Rouge Valais appelle la population à soutenir son action d’automne pour poursuivre ces missions.

ADC