Journée mondiale de la santé mentale: l’AVEP organise une « bibliothèque vivante » à Sion

L’Association Valaisanne d’Entraide Psychiatrique ouvre une bibliothèque vivante à Sion vendredi. A l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale et de ses 20 ans, l’AVEP amène un concept inconnu en Valais.

L’association valaisanne d’entraide psychiatrique, l’AVEP, fête ses 20 ans en 2025. Parmi le florilège d’événements organisés en l’honneur de ce jubilé, l’institution, créée à Monthey en 2005, élabore une « bibliothèque vivante ». Elle sera à visiter le vendredi 10 octobre aux Arsenaux à Sion.

Le concept est fondé sur l’échange et la rencontre entre deux personnes, dont une, le « livre », qui relatera au « lecteur » son vécu en lien avec la santé mentale. Ces entretiens, basés sur le volontariat, dureront une vingtaine de minutes et se dérouleront pour la 1ère fois en Valais.

Voici l’interview de Céline Besson Schlup, coordinatrice au sein de l’AVEP.

A noter que cette bibliothèque vivante sera la première dédiée à cette thématique en Valais. En outre, le vendredi 10 octobre est la Journée Mondiale de la Santé Mentale.

Guillaume Abbey