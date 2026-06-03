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Journée Mondiale de la Bicyclette : le vélo à l’honneur au Centre mondial du cyclisme à Aigle

À Aigle, la Journée mondiale de la bicyclette, célébrée ce 3 juin sous l’égide des Nations Unies, sera marquée par un programme festif au Centre Mondial du Cyclisme de l’UCI. L’Union Cycliste Internationale et son centre de formation ouvrent leurs portes au public pour une journée placée sous le signe du vélo sous toutes ses formes.

Depuis 2018, cette journée vise à promouvoir la bicyclette comme un mode de transport simple, accessible, sain et respectueux de l’environnement. Athlètes, membres du staff, élèves de la région et passionnés de cyclisme sont attendus à Aigle pour partager l’événement.

Au programme : deux sorties à vélo dès 11h30, avec une grande boucle de 34 kilomètres sur la Pelouse et une plus courte de 13 kilomètres le long des berges du Rhône. Des animations sont également prévues toute la journée pour les écoles, ainsi qu’un atelier pédagogique « Ride & Learn » dédié à l’apprentissage du vélo.

Crédit : Centre Mondial du Cyclisme UCI

Valentin Hassler, coordinateur de vélo pour tous et Jean-Jérome Perrin-Mortier, directeur général de Peace and Sport étaient avec nous pour en parler :

ADC