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Journée du vivre ensemble: la dernière pour le syndic de Blonay – St-Légier Alain Bovay

La commune de Blonay-Saint-Légier a célébré samedi sa Journée du vivre-ensemble. Une manifestation créée comme trait d’union entre les deux anciennes communes.

La commune de Blonay-Saint-Légier a célébré samedi sa Journée du vivre-ensemble.

Cette 4e édition était placée sous le signe du sport, puisqu’elle réunissait notamment la 2e édition du Trail de Blonay–Saint-Légier. Cette manifestation a été créée il y a quatre ans afin de réunir les citoyens des deux anciennes communes et de leur permettre de trinquer sous une même bannière. Le syndic de Blonay-Saint-Légier, Alain Bovay:

Il s’agissait entre outre de la dernière édition avec l’actuel syndic Alain Bovay, qui remettra les clefs de son bureau à la fin de la législature à Stéphane Krebs.