RC - Dernières infos

Journée de la santé mentale : Synapsespoir soutient les familles confrontées aux maladies psychiques

La Journée Mondiale de la santé mentale sensibilise aujourd’hui la population à l’importance de prendre soin de son équilibre psychologique.

Alors qu’un Suisse sur deux sera atteint par un trouble mental au cours de sa vie, les professionnels de la santé se mobilisent pour déstigmatiser ces maladies invisibles, soutenir et accompagner familles et patients concernés par ces pathologies. C’est le cas de l’association valaisanne Synapsespoir qui collabore depuis près de 15 ans avec les Hôpitaux du Valais, dont Malévoz à Monthey, pour améliorer la prise en charge des personnes atteintes de bipolarité et de schizophrénie.

La structure, composée de proches-aidants bénévoles, conseille et met les familles en lien avec le personnel médical. Pascal Brunner, président de l’association Synapsespoir était dans nos studios, accompagné de Mélissa Barrachina, proche aidante et bénévole ainsi que de Valérie Boutet, infirmière cheffe de service à l’Hôpital de Malévoz pour nous parler de cette approche unique dans la région.

Chaque année, l’association Synapsespoir accompagne près de 350 familles touchées par des cas de schizophrénie ou de bipolarité. Les proches-aidants et le personnel soignant demandent plus de moyens cantonaux pour développer ces collaborations entre hôpitaux et associations de patients. Un renforcement du tissus associatif permettrait de désengorger en amont un système de soins déjà très saturé.

Le 18 octobre, une soirée culturelle se tiendra à Chalais pour aborder les questions de santé mentale à travers l’art et l’expression scénique. Du côté vaudois, la plateforme santépsy.ch et la Coraasp proposent de nombreuses ressources autour des enjeux de la santé mentale.

Contacter l’association Synapsespoir : 079 392 24 83 ou info@synapsespoir.ch

Antoni Da Campo