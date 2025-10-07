RC - Dernières infos

Jongny: un projet de nouveau complexe scolaire pour la commune

Un nouveau complexe scolaire est en projet pour la commune de Jongny. Un crédit de 12 millions de francs doit passer ce mercredi soir devant le conseil communal pour être validé ou non.

Le projet lauréat du concours d’architecture lancé en 2023 prévoit la démolition du bâtiment existant, afin d’y créer de nouvelles infrastructures incluant six salles de classes, une unité d’accueil pour la petite enfance, ainsi qu’une crèche. Au sein de ce projet figure aussi la création d’une petite place publique afin d’améliorer encore l’utilisation du territoire. Nicole Pointet, syndique de Jongny.

Ces nouvelles infrastructures permettront surtout d’augmenter la capacité d’accueil scolaire de la commune et celles des environs., comme l’explique la syndique de Jongny.

Un projet devisé à plus de 12 millions de francs, dont le crédit de construction doit encore être validé par le conseil communal ce mercredi soir. On retrouve Nicole Pointet.

Sous réserve d’oppositions ou recours, la nouvelle infrastructure scolaire est prévue pour 2028.

/LJ