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Jongny: un débat public est organisé ce jeudi autour du projet de construction pré et parascolaire

Jongny s’apprête à vivre une soirée animée ce jeudi soir. Un débat public est organisé par la Municipalité en vue de la votation du 14 juin sur le projet de construction d’un nouvel établissement pré et parascolaire.

Ce dossier suscite des tensions depuis plusieurs mois dans ce petit village de 1’900 habitants. Les détracteurs dénoncent également une communication jugée insuffisante de la part de la municipalité, en particulier sur les chiffres présentés, qu’ils estiment trompeurs. Pour les partisans, à l’image de Julien Pillard, membre du Collectif de soutien au projet de construction, ce moment de parole devant la population est important pour rétablir leur vérité.

C’est justement cela que les opposants au projet pointent du doigt, ainsi que la démolition du « collège 1984 », estimant qu’une mise aux normes progressive serait possible. C’est aussi la raison pour laquelle l’association « Sauvons notre collège 1984 » a été créée, comme l’explique son président Markus Reinhart.

Ce débat offrira ainsi aux deux camps l’occasion d’exposer leurs arguments devant la population, jeudi dès 19h30 à la Salle polyvalente de Jongny.