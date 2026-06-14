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Jongny refuse largement le projet de complexe scolaire

La population de Jongny a rejeté dimanche à 62,15% des voix la demande de crédit de plus de 12 millions de francs destinée à la construction d’un bâtiment pré et parascolaire.

Cet investissement devait permettre la réalisation d’un nouveau bâtiment comprenant six salles de classe, une unité d’accueil de la petite enfance ainsi qu’une crèche. Le projet prévoyait également la démolition du collège datant de 1984, un point qui avait suscité de vives oppositions.

Vue 3D du futur complexe scolaire. Crédit : Commune de Jongny

Ce vote fait suite à un référendum spontané validé en novembre 2025 par le conseil communal, après plusieurs années de débats et de tensions autour de ce dossier. Les opposants dénonçaient notamment un coût jugé trop élevé, un chantier surdimensionné ainsi que l’impact sur le patrimoine scolaire existant.

L’Association Sauvons notre Collège 84 se félicite du résultat du vote ayant conduit au rejet du préavis prévoyant la démolition de l’école historique.

Com/ADC