RC - Dernières infos

Jeunes motards : une journée de prévention en Valais

La Police cantonale valaisanne organise le 25 avril une formation gratuite pour les jeunes conducteurs de deux-roues, à St-Maurice et Viège. Au programme : sécurité, conduite et gestes de premiers secours.

La Police cantonale valaisanne, en partenariat avec l’Association valaisanne des auto-écoles, le SCN, les ambulances Clerc et le Z-Zerzuben Bildungszentrum, propose une journée de prévention destinée aux jeunes motards et conducteurs novices. Les participants pourront s’exercer au freinage et aux trajectoires adaptées, vérifier l’état technique de leur moto et se former aux gestes de premiers secours.

Un parcours encadré entre St-Maurice, Vérossaz et Evionnaz permettra de mettre en pratique ces apprentissages sous la supervision de moniteurs et de motards expérimentés. L’événement se conclura par un rassemblement moto à Evionnaz et sera ouvert aux médias pour interviews et prises de vues.

/LT