Jazz a marqué samedi l’histoire de la Fondation Barry

Pour la première fois, c’est un chien de l’élevage et vivant dans l’élevage de la Fondation Barry à Martigny qui a remporté le concours canin de l’Union mondiale des clubs de St-Bernard.

La compétition se tenait samedi à Martigny, et Jazz s’est imposée parmi plus de 150 participants venant de 17 pays. Les chiens étaient jugés sur leurs critères morphologiques afin qu’ils soient le plus conformes au standard physique de la race.