RC - Dernières infos

Jardins, balcons, coupelles : la lutte contre le moustique tigre passe aussi et surout par les habitants

Le moustique tigre poursuit sa progression en Suisse romande avec plusieurs communes vaudoises désormais touchées. Les autorités relancent leur campagne de prévention et appellent la population à éliminer les eaux stagnantes autour des habitations.

Le moustique tigre est officiellement présent dans le canton de Vaud depuis 2022. En quatre ans, plusieurs communes ont vu l’insecte s’installer durablement, comme c’est le cas à Montreux ou encore Vevey. En réaction, les autorités vaudoises en collaboration avec les localités concernées renforcent leur moyen d’action via des monitoring et des traitements biologiques ciblés.

Les autorités rappellent que 80% des installations ont lieu sur des terrains privés. Pour les spécialistes, quelques gestes simples permettent pourtant de limiter fortement les risques. Daniel Cherix, professeur honoraire à l’Université de Lausanne explique à quoi les habitants doivent être attentifs chez eux.

Au-delà des nuisances, le moustique tigre inquiète surtout pour les maladies qu’il peut transmettre, comme la dengue, le zika ou le chikungunya. Si le risque reste aujourd’hui faible en Suisse, les autorités sanitaires craignent toutefois l’apparition de foyers locaux si les populations de moustiques continuent d’augmenter.

Le scénario redouté, c’est celui d’une personne revenant de voyage avec un virus transmissible. Le Bellerin Daniel Cherix nous explique comment une épidémie locale pourrait alors apparaître.

En Valais, le moustique tigre poursuit aussi sa progression, notamment à Monthey, Collombey-Muraz, Fully ou encore Sierre, tandis qu’un premier signalement a aussi été enregistré à Sion.

/LT