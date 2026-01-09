RC - Dernières infos

Jacky Pochon, le doyen des guides de montagne valaisans n’est pas prêt de poser son piolet

Imaginez contempler chaque jour le Cervin, la Dent Blanche ou encore la Dent d’Hérens depuis votre bureau.

Ces hauts-sommets mythiques valaisans, le guide Evionnard Jacky Pochon les connaît par cœur jusqu’à en faire de fidèles « collègues de travail ». A 78 ans, cet alpiniste chevronné accompagne toujours ses clients sur les plus hauts sommets d’Europe et du monde.

Une passion brûlante qui habite cette force de la nature et qui fait de lui le plus ancien guide de montagne valaisan encore en activité. De la Cordillère des Andes à l’Himalaya en passant par les Alpes, Jacky Pochon a mené de nombreuses expéditions palpitantes au cours de sa carrière. Celui qui a formé deux générations de guides à Champéry revient avec nous sur sa vocation, ses souvenirs et sa longévité inégalée dans le domaine.

A l’occasion des 200 ans du métier de guide en Suisse en 2026, l’association faîtière rend hommage à ces spécialistes des cimes dans un court documentaire YouTube. Avec les Dents du Midi en arrière-plan, l’Evionnard Jacky Pochon nous y raconte sa passion en images aux côtés des nouvelles générations de guides.

Antoni Da Campo