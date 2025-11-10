RC - Dernières infos

Isenau360: un compromis trouvé pour concilier tourisme et nature aux Diablerets

Isenau 360 opère un virage clair vers le durable. Lundi aux Diablerets, une convention a scellé cet engagement entre WWF Vaud, Pro Natura Vaud et la commune d’Ormont-Dessus.

À Ormont-Dessus, le WWF Vaud et Pro Natura Vaud annoncent avoir trouvé un accord avec la commune autour du Plan d’affectation lié au projet Isenau 360. Après s’être initialement opposées à ce plan, les deux organisations environnementales ont mené un dialogue jugé constructif avec la commune et les porteurs du projet. Résultat : une convention a été signée lundi aux Diablerts. Elle fixe des objectifs et des principes de gestion pour que le développement du domaine respecte davantage l’environnement.

Pour le syndic d’Ormont-Dessus, Christian Reber, cette étape est historique. Au micro de Julie Gay, il revient sur ce qui avait généré le plus de problèmes dans ce dossier :

Du côté du WWF Vaud, Lorenzo Poglia se dit satisfait de ces échanges. Pour le secrétaire général de la fondation, c’est le bon sens — et surtout l’écoute mutuelle — qui ont permis de dépasser les blocages :

Cet accord permet le retrait des oppositions. Et il acte une vision commune : celle d’un tourisme quatre saisons durable.

/JGA