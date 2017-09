Les News

Into the Game, convention de jeux vidéo

Ce mercredi on parlait de la nouvelle convention suisse des jeux vidéo « Into The Game » dans la RadioLibre. L’évènement va se dérouler le 27 mai de 10h00 à 20h00 à la salle polyvalente de Conthey. Jeux en libre accès, retrogaming, conférences, réalité virtuelle, boutiques, dédicaces, compétitions etc… Découvrez le programme sur www.into-the-game.com