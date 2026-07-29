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Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans en Suisse : l’idée ne convainc pas les milieux concernés par la problématique

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, comme la France souhaite le faire, l’idée est loin de séduire en Suisse. Les milieux concernés par cette problématique pensent que des solutions plus adaptées existent.

C’est une première en Europe : le Parlement français a adopté la semaine dernière une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Dès le 1er septembre, ces jeunes ne pourront plus ouvrir de compte sur les différentes plateformes. Si des restrictions à ce sujet ont déjà été abordées en Suisse, notamment au sein du parlement valaisan, ce serait toutefois au niveau fédéral que cela se déciderait. La question de la mise en place de cette décision pourrait poser problème d’après Christophe Darbellay, chef du département valaisan de l’économie et de la formation.

Comment contrôler l’âge exact des utilisateurs des différentes plateformes ? Tout réside dans cette question. Christophe Darbellay a évoqué la possibilité d’une identité numérique, qui permettrait de garder la main-mise sur les données personnelles de chacune et chacun, mais d’autres solutions existent également, avec les problématiques qu’elles pourraient engendrer.

L’idée d’interdire les réseaux sociaux à une partie de la population n’est en tout cas pas la réponse idéale pour Romain Bach, co-secrétaire du GREA, le Groupement romand d’études des addictions.

Miser plutôt sur l’éducation et la régulation

Afin d’éviter que les jeunes ne subissent les conséquences de l’exposition à des contenus parfois problématiques sur les réseaux sociaux, l’une des solutions envisagées serait de mieux réguler les plateformes. Pour Romain Bach, cela permettrait « d’éviter les comportements potentiellement addictifs. »

« L’éducation aux médias, ce n’est pas seulement de la prévention : c’est apprendre à utiliser les médias et à en réduire les risques. » — Romain Bach, co-secrétaire général du GREA, le Groupement Romand d’Etude des Addictions

L’autre solution envisagée, c’est celle qui consiste à mieux éduquer les jeunes, et leur permettre de développer leur esprit critique. « Les mesures de prévention les plus efficaces ne consistent pas à dire que les réseaux sociaux sont dangereux, ça les jeunes le savent » indique Romain Bach. Une notion que les cantons ont également bien comprise.

Le chef du département valaisan de l’économie et de la formation Christophe Darbellay précise toutes les mesures déjà mises en place sur le territoire et dans les institutions : « l’interdiction du téléphone portable à l’école et les campagnes de sensibilisations ou d’informations auprès des élèves sont quelques unes des mesures phares destinées à éviter un accès problématique aux réseaux sociaux. »

Écoutez les explications complémentaires de Romain Bach, co-secrétaire général du GREA