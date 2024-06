RC - Dernières infos

Intempéries: Vaud interdit les manifestations à l’extérieur et le Valais active l’organe cantonal de conduite

Le canton de Vaud interdit à son tour les manifestations à l’extérieur, y compris les fans zones, dès 14h et jusqu’à dimanche 8h. Les orages annoncés en sont la cause, selon l’Etat Major cantonal de conduite. Côté valaisan, l’organe cantonal de conduite se réactive, pour la deuxième fois en une semaine, et une attention particulière est portée sur le Rhône et les cours d’eau latéraux, à cause d’un risque de crue élevé, de degré 3 sur 4.

Les deux cantons appellent la population à la prudence et recommandent de:

– Limiter les déplacements

– Ne pas s’approcher des cours d’eau

– Ne pas stationner sur les ponts

– Ne pas naviguer sur le Rhône et à l’embouchure du lac Léman

– Renoncer à filmer ou photographier les événements

– Se conformer strictement aux ordres des autorités