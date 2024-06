RC - Dernières infos

Intempéries: point de la situation ce dimanche à 19h

Le Rhône a entamé, très doucement, sa décrue en Valais.

Chablais:

– A Aigle, les autorités cantonales vaudoises ont décidé de rouvrir l’accès à la zone industrielle d’Aigle ainsi que la route industrielle d’Aigle à St-Triphon. Seul un petit secteur entre Collombey et St-Triphon reste interdit. Les personnes habitants dans la zone concernée peuvent donc retourner chez eux.

– Du côté du Haut-Lac, soit les communes de St-Gingolph, Vouvry, Vionnaz et le Bouveret, la situation reste également sous surveillance, notamment en ce qui concerne une potentielle rupture de digue. L’Etat Major de Conduite du Haut-Lac invite toutefois la population située dans la zone à risques à se tenir informée et prête en cas d’évacuation. A noter que le Pont de la Porte du Scex sera ouvert dès 20h ce dimanche, contrairement à la Passerelle du Bouveret, fermée jusqu’à nouvel avis.

Valais Central:

Selon Marie-Claude Noth-Ecoeur, la cheffe de l’organe cantonal de conduite (OCC), la situation est toujours tendue, le niveau d’alarme est maintenu, ainsi que l’état de situation particulière est maintenu. Elle recommande à la population de ne pas s’approcher des différents cours d’eau du canton ces prochains jours.

Moyens déployés :

Des moyens importants ont été déployés. L’armée a été réquisitionnée, afin d’aider les différents corps de services à se concentrer sur le terrain. 22 états-majors de conduite sont actifs. Environ 700 pompiers, issus de plus de 35 corps différents sont engagés ainsi que près de 200 astreints à la protection civile et plus d’une centaine de personnes des services en charge des infrastructures de mobilité auxquelles s’ajoutent tous les services communaux et les entreprises engagés.