Intempéries: l’heure est à la reconstruction et au bilan pour le Valais

Deux semaines après les crues qui ont touché le Valais, l’heure est maintenant à la reconstruction et au bilan. Nous avons rencontré la cheffe de l’Organe Cantonal de Conduite valaisan, la Chablaisienne Marie Claude Noth-Ecoeur.

Deux semaines après les crues qui ont touché le Valais, l’heure est maintenant à la reconstruction et au bilan. Pour lutter contre les inondations, différents corps de métiers de plusieurs cantons ont été mobilisés, en plus de ceux déjà présents sur place. L’armée est également venue en renfort. Pour coordonner les forces en présence, l’Organe Cantonal de Conduite, l’OCC, a été déployé. Malgré le côté imprévu de ce type d’événement, les différents acteurs du terrain étaient préparés et sur le qui-vive. La cheffe de l’OCC, la Chablaisienne Marie Claude Noth-Ecoeur.

Rappelons que les crues ont privé près de 150 personnes de leur logement, et fait de nombreux dégâts matériels.

Léa Jornod