Intempéries en Valais : levée de la situation particulière

Le retour à un temps sec permet désormais de lever l’état de situation particulière.

Au vu de l’intensité et de la durée de l’événement météorologique de la semaine dernière, le Conseil d’Etat avait décidé de déclarer la situation particulière afin de pouvoir agir rapidement en cas de besoin. Durant plusieurs jours des moyens importants ont été engagés. Quinze corps de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, cinq états-majors régionaux notamment du Chablais, Haut-Lac et de la Vallée d’Illiez ont été présents sur le terrain. Les services de la mobilité, de l’entretien des routes nationales, des dangers naturels et du feu ont engagé près d’un millier de personnes. La sécurisation et la remise en état du réseau routier se poursuit. Certains axes nécessiteront plusieurs semaines de remise en état et des éboulements supplémentaires sont possibles.