Intempéries en Valais: écoles fermées, transports perturbés et appels à la prudence

Des chutes de neige inhabituelles s’abattent sur le Valais, entraînant des risques accrus d’avalanches et de chutes d’arbres. Le trafic routier et ferroviaire est fortement perturbé, les écoles sont fermées et les autorités appellent à la prudence. Le point sur la situation.

Le canton du Valais fait face à un épisode météorologique d’une rare intensité. De fortes précipitations neigeuses touchent actuellement le centre et la haut du canton, provoquant un risque d’avalanches à toutes altitudes, ainsi que des chutes d’arbres. Les autorités ont décidé de fermer toutes les écoles pour la journée. Les déplacements sont à limiter autant que possible, préviennent les services de sécurité.

Le Haut-Lac particulièrement concerné

Dans les communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et St-Gingolph, les conditions sont rendues encore plus délicates par la montée des eaux du Rhône, dont le niveau est passé au seuil de vigilance 2. Des mesures de sécurisation sont en cours, notamment au niveau des coupes de bois récentes le long des digues. L’accès aux abords des cours d’eau est fortement déconseillé, le débit du Rhône pouvant augmenter rapidement et de façon imprévisible.

Côté vaudois, dans le Chablais et les Alpes, la situation est plus stable : quelques arbres sont tombés à Château-d’Œx et Leysin, mais les routes restent praticables grâce à l’intervention rapide des services communaux.

Des perturbations majeures sur les transports

Les CFF enregistrent de nombreuses perturbations sur leurs lignes. Des inondations, de la neige et des arbres tombés ont conduit à l’interruption de plusieurs liaisons majeures, notamment entre Brigue et Milan, Brigue et Frutigen, ainsi que Brigue et Loèche. Les Eurocity Genève–Milan et Bâle–Milan sont supprimés sur une partie de leur parcours. Des bus de remplacement sont mis en place, selon la météo. Les voyageurs souhaitant rejoindre l’Italie doivent transiter par Bellinzone via Lucerne ou Zurich.

Médiathèque Valais : fermeture immédiate

Face aux restrictions de circulation et à la dégradation rapide des conditions météo, la Médiathèque Valais annonce la fermeture exceptionnelle de l’ensemble de ses sites dès 10h30 ce matin. Aucune réouverture n’est annoncée pour l’instant. Les usagers sont invités à consulter les canaux officiels pour les prochaines mises à jour.

Suivi en temps réel et prudence recommandée

La situation est suivie heure par heure par les autorités et les services d’urgence. En cas de changements importants, des consignes actualisées seront diffusées par les canaux officiels. En attendant, les habitants sont invités à la prudence maximale, à éviter les zones boisées et à ne pas s’approcher des cours d’eau.