RC - Dernières infos

Intempéries dans le Chablais: des centaines d’hectares de cultures ravagés par la grêle

Les violents orages de grêle qui ont frappé le Chablais mercredi ont causé d’importants dégâts dans les exploitations agricoles. Entre Les Evouettes, Vouvry, Chessel et Yvorne, des centaines d’hectares de cultures ont été touchés par la grêle. Des serres ont également été détruites, laissant certains maraîchers face à une saison compromise.

Les conséquences des violents orages de mercredi continuent de se préciser dans le Chablais. Les fortes pluies, accompagnées de rafales de vent et de grêlons, ont frappé de plein fouet les exploitations agricoles.

Entre Les Evouettes, Vouvry, Chessel et Yvorne, des centaines d’hectares ont été endommagés. Maïs, blé, courgettes, salades, pommes de terre, poireaux ou encore oignons figurent parmi les cultures les plus touchées.

À Chessel, 90 % de l’exploitation sinistrée

À Chessel, le maraîcher bio Dylan Grob a vu la situation basculer en quelques minutes. Alors que ses équipes récoltaient des concombres sous serre, le ciel s’est brusquement assombri. Les employés ont juste eu le temps de se mettre à l’abri avant que la grêle ne fasse exploser les verrières.

Selon lui, 80 % des vitres des serres ont été détruites et près de 90 % de l’exploitation est aujourd’hui sinistrée.

«On a tous travaillé pendant la canicule… et en 30 minutes, tout est foutu.» — DYLAN GROB, Exploitant agricole chez Bio Grob

▶️ À écouter : Dylan Grob raconte comment l’orage a frappé son exploitation

Au-delà des dégâts matériels, c’est toute la saison qui est bouleversée. Les marchés sont suspendus et les employés seront mis en vacances forcées le temps de nettoyer les installations et de replanter ce qui peut encore l’être. L’exploitant craint également qu’une éventuelle surproduction cet automne ne fasse chuter les prix des légumes.

À Vouvry, un épisode « du jamais vu »

Même constat côté valaisan. À Vouvry, Freddy Coppex évoque un épisode d’une intensité exceptionnelle.

En une vingtaine de minutes, près de 50 millimètres de pluie sont tombés, accompagnés de fortes rafales et de grêlons. L’agriculteur raconte avoir découvert des champs recouverts de glace, « comme s’il avait neigé ». Les feuilles de maïs ont été déchirées et plusieurs cultures fortement endommagées.

Il estime déjà les pertes de son exploitation à près de 100’000 francs. Si certaines cultures pourraient encore se remettre, il reconnaît qu’il existe peu de solutions pour protéger les cultures de plein champ face à des épisodes d’une telle violence.

« À part subir, on n’a pas tellement de solutions. » — fREDDY COPPEX, MAÎTRE AGRICULTEUR à VOUVRY

▶️ À écouter : Freddy Coppex évoque les limites auxquelles les agriculteurs sont confrontés

Malgré une assurance contre la grêle, l’agriculteur estime que face à ces phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes, les exploitants n’ont souvent d’autre choix que de subir et d’espérer sauver ce qui peut encore l’être.

/jga