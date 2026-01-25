RC - Dernières infos

Innovation, relève et marché : Agrovina 2026 lance les débats à Martigny

Agrovina ouvre ses portes dès mardi à Martigny Expo. Alors que le secteur souffre, le salon biennal des professionnels de la vigne, du vin et de l’arboriculture attend près de 15’000 visiteurs sur trois jours, avec un accent mis sur l’innovation et les consommateurs de demain.

À Martigny Expo, le salon Agrovina 2026 ouvre ses portes dès mardi et jusqu’à jeudi. Plus de 180 exposants vont se réunir pour trois jours d’échanges et d’innovations dans le monde de la vigne et du vin. Cet événement biennal est devenu incontournable pour les acteurs helvétiques et européens du secteur. Un secteur qui se retrouvera cette année dans des conditions particulières, lui qui doit faire face à plusieurs difficultés, comme le réchauffement climatique ou encore la baisse prononcée de la consommation chez les jeunes.

Président d’Agrovina, Patrice Walpen est revenu sur ce contexte difficile, tout en restant optimiste.

Malgré le contexte, l’événement biennal reste incontournable pour les acteurs helvétiques et européens du secteur. Une notoriété qui dépasse largement les frontières de la Suisse. Patrice Walpen nous explique les raisons de ce succès international.

Notez que près de 15’000 personnes sont attendues durant les trois prochains jours à Martigny Expo à l’occasion de la 16ème édition d’Agrovina.

/LT